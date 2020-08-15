التعليم العالي تعيد النظر في رسوم الجامعات الخاصة الأسبوع المقبل

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، إنّ الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، وجّه خلال الاجتماع الماضي للمجلس الأعلى للجامعات الخاصة، بمراعاة الوضع العام والاقتصادي الذي أصاب المواطنين بعد فيروس كورونا، بشأن مصروفات الجامعات الخاصة.

وأضاف "عبد الغفار" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على شاشة قناة "الحدث اليوم"، ويقدمه الإعلامي سيد علي، أنّ الاجتماع المقبل للمجلس الأعلى للجامعات الخاصة، يشهد النظر في هذا الموضوع مرة أخرى، موضحا أن الاجتماع يُعقد شهريًا، متوقعا عقد اجتماع للمجلس الأسبوع المقبل.

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، إلى أنّه سيتم مخاطبة رؤساء الجامعات الخاصة، لوجود شكاوى كثيرة من ارتفاع رسوم الجامعات الخاصة.