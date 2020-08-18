وزير التعليم: نسعى للتواصل مع بريطانيا لتطبيق نظام عادل بمدارس النيل

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشرى سارة لطلاب الشهادة البريطانية في مدارس النيل.

وقال شوقي، في منشور له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "تسعى وزارة التربية والتعليم، إلى التواصل مع هيئة الامتحانات البريطانية، لتطبيق نظام الدرجات المعدل والعادل، على خريجي مدارس النيل لعام 2020".

وتوقع شوقي، أخبار سارة للطلاب في مدارس النيل: "نتوقع أخبار سارة قريبا جدا، لأبنائنا في مدارس النيل الدولية".