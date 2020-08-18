غرق طفلين داخل ترعة في سوهاج

لقي طفلان مصرعهما غرقا إثر سقوطهما داخل ترعة بقرية الإصلاح مركز البلينا، جنوب سوهاج، تم انتشال الجثتين ونقلهما لمستشفي البلينا المركزي.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير امن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة البلينا يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول كلاً من هيكل رؤوف، 6 سنوات، نجل عمه الطفل إبرام ممدوح، 4 سنوات ويقيمان بناحية الإصلاح دائرة المركز جثتين هامدتين إدعاء غرق.

انتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث المركز، وبسؤال والد المتوفيين كلاً من "روؤف.هـ.ا" 42 عاما عامل، "ممدوح.هـ.ا" 44 عاما عامل، ويقيمان بذات الناحية قررا بأنه أثناء لهو نجليهما المذكورين علي حافة الترعة المجاورة لمنزليهما سقطا بها ما أدى لغرقهما ووفاتهما ولم يتهما أحد بالتسبب في ذلك.

بتوقيع الكشف الطبي علي الجثتين بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود ثمة إصابات ظاهرية وأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية، حرر محضر بالواقعة، وبالعرض علي النيابة العامة صرحت بدفن الجثتين.