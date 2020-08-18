تحصين 76 ألفا و771 رأس ماشية في المنوفية

أعلن الدكتور السيد عوض، مدير مديرية الطب البيطري بالمنوفية، تحصين 76 ألفا و771 رأسا من الأبقار والأغنام والجاموس ضد مرض الحمى القلاعية والجدري ومرض النيموباك، وكذا تحصين ما يقرب من 10 آلاف طائر بلقاح إنفلونزا الطيور، خلال شهر يوليو 2020.

كما جرى تلقيح 2144 من الأبقار والجاموس بالتلقيح الصناعي، والتأمين على 1238 رأسا من الحيوانات، فيما جرى علاج 59 ألفا و213 حيوانا من أمراض الباطنة والجلدية والجراحة والطفيليات الداخلية والخارجية، وفحص 4145 حيوانا وعلاجها من ضعف الخصوبة والعقم.

فيما جرى ذبح 8 آلاف رأس من الماشية بمجازر المحافظة البالغة 33 مجزرا، وكذا ذبح 64 ألفا و424 طائرا في 5 مجازر دواجن بالمحافظة.

وأشار عوض إلى شن 35 حملة تفتيشية على محلات بيع وتداول اللحوم والأسماك، أسفر عن ضبط ما يقرب من 6 أطنان من اللحوم والدواجن والرنجة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، مشيراً إلى تطهير 1120 منشأة حكومية وغير حكومية للحد من انتشار فيروس كورونا.