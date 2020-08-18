ذوو الهمم يطالبون محافظ أسيوط بفرص عمل ومساعدات عاجلة

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بعض المواطنين وذوي الاحتياجات الخاصة بديوان عام المحافظة، ضمن لقاءاته الأسبوعية بالمواطنين لمناقشة مطالبهم ومقترحاتهم وإيجاد الحلول لها.

جاء ذلك بحضور العميد محمد سيد إمام وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ومصطفى أبوغدير مستشار المحافظ لشؤون التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية، وحازم علي وكيل وزارة القوى العاملة بالمحافظة، ومنيرة بكري مدير إدارة خدمة المواطنين، وبحضور 15 مواطنًا لعرض شكواهم، والتي تمثلت في إيجاد فرص عمل بالقطاع الخاص، والحصول على بعض المساعدات العاجلة.

وأكد محافظ أسيوط وضع حلول للشكاوى، وتذليل العقبات التي تواجه المواطنين في كافة القطاعات بمراكز وقرى المحافظة، والاستجابة العاجلة لطلبات المواطنين خاصة التي تم تقديمها لإدارة خدمة المواطنين، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.