أشرف يقدمه أيمن ومطب صناعي دليل القنوات الفضائية اليوم

مع تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" حول العالم، يحاول المواطنون التزام المنزل قدر الإمكان، وتقدم "الوطن"، للمتابعين والقراء في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات، خريطة الأفلام العربية والأجنبية والمسلسلات والبرامج الترفيهية المعروضة اليوم، على القنوات الفضائية كالتالي:

الأفلام

MBC2

عرض فيلم "Monsters" الساعة 3.30 مساء، وفيلم "Godzilla" الساعة 5.30 مساء، و"Arrival" الساعة 8 مساء، و"X-Men: Apocalypse" الساعة 10 مساء.

سيما

عرض فيلم "شوق" الساعة 4 مساء، و"عصابة حمادة وتوتو" الساعة 7.30 مساء، و"قليل من الحب كثير من العنف" الساعة 11 مساء.

روتانا سينما

عرض فيلم "المدبح" الساعة 3 مساء، و"الوعد" الساعة 5.30 مساء، و"مطب صناعي" الساعة 8 مساء، و"تيتو" الساعة 10 مساء.

المسلسلات التليفزيونية

CBC دراما

عرض مسلسل "الميزان" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "نسر الصعيد" الساعة 7 مساءً، و"بين السرايات" الساعة 8 مساءً، و"الطوفان" الساعة 9 مساءً، و"فرصة تانية" الساعة 10 مساءً، ومسلسل "النهاية" الساعة 11 مساءً.

ON دراما

عرض مسلسل "ساكن قصادي" الجزء الثاني الساعة 6 مساءً، ومسلسل "بنت من شبرا" الساعة 7 مساءً، ومسلسل "30 يوم" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "نصيبي وقسمتك" الجزء الثالث الساعة 9 مساءً، ومسلسل "الاختيار" الساعة 10 مساءً، ومسلسل "أرض النفاق" الساعة 11 مساءً.

DMC دراما

عرض مسلسل "سفر الأحلام" الساعة 6 مساءً، و"يوميات ونيس" الجزء الأول الساعة 7 مساءً، و"شبر ميّة" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "عوالم خفية" الساعة 9 مساءً، ومسلسل "أبو العروسة" الجزء الثاني الساعة 10 مساءً، ومسلسل "بـ100 وش" الساعة 11 مساءً.

البرامج الترفيهية

MBC مصر

عرض برنامج "أشرف يقدمه أيمن" الساعة 5.30 مساء، و‎"رامز واكل الجو" الساعة 10 مساء.

MBC Max

عرض برنامج "Entertainment Tonight" الساعة 8.30 مساء.