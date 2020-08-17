غش الزوجية وصاحبة السعادة.. الخريطة التلفزيونية للقنوات الفضائية اليوم

مع تفشي انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" حول العالم، ودعوة المواطنين للبقاء في المنازل حفاظا على سلامتهم، ومنعًا للتجمعات والزحام، تقدم "الوطن"، للمتابعين والقراء في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات، خريطة الأفلام العربية والأجنبية والمسلسلات والبرامج الترفيهية المعروضة اليوم، على القنوات الفضائية على النحو التالي:

أفلام عربية وأجنبية

روتانا سينما

عرض فيلم "زمن الجدعان" الساعة 1 ظهرًا، وفيلم "اللعب مع الكبار" الساعة 3 عصرًا، وفيلم "أريد خلعًا" الساعة 5:30 مساءً، وفيلم "آخر الدنيا" الساعة 8 مساءً، وفيلم "غش الزوجية" الساعة 10 مساءً، و"جوة اللعبة" الساعة 12 منتصف الليل.

MBC2

عرض فيلم The Imitation Game الساعة 1:30 ظهرًا، وBolt الساعة 4 عصرًا، وفيلم Teenage Mutant Ninja Turtles بجزئيه الساعة 6 و8 مساءً، وThe Lego Ninjago Movie الساعة 10 مساءً، وفيلم Super الساعة 12 منتصف الليل.

المسلسلات التلفزيونية

CBC دراما

عرض مسلسل "الميزان" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "نسر الصعيد" الساعة 7 مساءً، و"بين السرايات" الساعة 8 مساءً، و"كأنه إمبارح" الساعة 9 مساءً، و"فرصة تانية" الساعة 10 مساءً، ومسلسل "النهاية" الساعة 11 مساءً، و"طلعت روحي" الساعة 12 منتصف الليل.

ON دراما

عرض مسلسل "ساكن قصادي" الجزء الثاني الساعة 6 مساءً، ومسلسل "بنت من شبرا" الساعة 7 مساءً، ومسلسل "30 يوم" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "نصيبي وقسمتك" الجزء الثالث الساعة 9 مساءً، ومسلسل "الاختيار" الساعة 10 مساءً، ومسلسل "أرض النفاق" الساعة 11 مساءً.

DMC دراما

عرض مسلسل "النوة" الساعة 6 مساءً، و"يوميات ونيس" الجزء الأول الساعة 7 مساءً، و"شبر ميّة" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "عوالم خفية" الساعة 9 مساءً، ومسلسل "أبو العروسة" الجزء الثاني الساعة 10 مساءً، ومسلسل "بـ100 وش" الساعة 11 مساءً، ومسلسل "رأفت الهجان" الجزء الأول الساعة 12 منتصف الليل.

MBC مصر2

عرض مسلسل "رسايل" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "الحساب يجمع" الساعة 9 مساءً، و"حق ميت" الساعة 10 مساءً، و"الكبير أوي ج5" الساعة 11 مساءً، و"عيون القلب" الساعة 11:30 مساءً.

البرامج الترفيهية

MBC مصر

عرض برنامج "‎رامز واكل الجو" الساعة 10 مساءً.

CBC

عرض برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" الساعة 3 عصرًا، وبرنامج "هزّر فزّر" الساعة 10 مساءً.

القاهرة والناس

عرض برنامج "عايشة شو" مع الإعلامية عايشة عثمان الساعة 11 مساءً.

OnE

عرض برنامج "راجل و2 ستات" الساعة 4:30 عصرًا.

DMC

عرض برنامج "صاحبة السعادة" للفنانة إسعاد يونس الساعة 11 مساءً.