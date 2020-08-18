10 أفلام أخرجها الممثل روبرت ريدفورد
أول فيلم أخرجه Ordinary People وحصد عنه جائزة أوسكار
كتب:
محمد غالب
12:41 م | الثلاثاء 18 أغسطس 2020
روبرت ريدفورد
ممثل وسيم شارك في عدد كبير من الأفلام وصل عددها الـ48، وتألق في الكثير منها، ولكن إسهامات روبرت ريد فورد، خلف الكاميرا لا تقل عن وقوفه أمامها، فأخرج صانع السينما المتميز 10 أفلام، وفي يوم ميلاده نرصدها في التقرير التالي.
Ordinary People عام 1980
أول فيلم أخرجه روبرت ريدفورد، كان من بطولة دونالد ساذرلاند، ماري تايلر مور، جود هيرش، ومأخوذا من رواية لـ جوديث جيست، وكتب السيناريو ألفين سارجنت.
ترشح Ordinary People لـ 6 جوائز أوسكار، حصد منها 4، بينها أفضل مخرج لروبرت ريدفورد، كما ترشح الفيلم لـ 8 جوائز جولدن جلوب، وحصد منها 5، بالإضافة لترشيحين لبافتا.. بحسب موقع IMDB.
كانت تكلفة الفيلم 6 ملايين دولار، وتخطت أرباحه الـ 54 مليون دولار، ويحكي عن وفاة الابن الأكبر لعائلة ثرية أدت إلى توتر عميق في العلاقات بين الأم، والأب، والابن الأصغر.
The Milagro Beanfield War عام 1988
من بطولة روبين بليدز، ريتشارد برادفورد، سونيا براجا، وحصد الفيلم جائزة أوسكار واحدة في فئة أفضل أغنية.. وكانت تكلفة إنتاجه 22 مليون دولار.
A River Runs Through It عام 1992
من بطولة كريج شيفر، براد بيت وتوم سكيريت، وترشح الفيلم لـ 3 جوائز أوسكار، حصد واحدة في فئة أفضل تصوير.. وترشح روبرت ريد فورد عام 1993، لجائزة جولدن جلوب عن إخراجه الفيلم.
Quiz Show عام 1994
كتب السيناريو له بول أتاناسيو، ومأخوذ من كتاب لـ ريتشارد جودوين، وبطولة رالف فينيس، جون تورتورو وروب مورو.
وترشح Quiz Show لأربع جوائز أوسكار، في فئات، أفضل سيناريو مقتبس، أفضل مخرج، أفضل فيلم وأفضل ممثل مساعد.
The Horse Whisperer عام 1998
بجانب إخراجه للفيلم شارك روبرت ريدفورد في بطولته مع كريستين سكوت توماس، سام نيل.. وتخطت أرباح الفيلم الـ 186 مليون دولار.
The Legend of Bagger Vance عام 2000
مقتبس من رواية لـ ستيفن بريسفيلد، وكتب السيناريو، جيريمي ليفين، ومن بطولة النجوم ويل سميث ومات ديمون، تشارلز ثيرون.. وكانت تكلفة إنتاج الفيلم 80 مليون دولار.
Lions for Lambs عام 2007
بجانب إخراجه الفيلم شارك روبرت ريدفورد بطولته مع توم كروز وميريل ستريب، وكانت أرباح الفيلم 64 مليون دولار.
The Conspirator عام 2010
من بطولة روبن رايت، وجيمس ماكافوي، وتوم ويلكينسون، وكانت تكلفة إنتاجه 25 مليون دولار.
The Company You Keep عام 2012
بجانب إخراجه للفيلم، شارك روبرت ريدفورد، في بطولته مع بريت مارلينج، ستانلي توتشي، وكتب سيناريو الفيلم ليم دوبس، والمأخوذ عن رواية لـ نيل جوردن.. وحقق الفيلم 20 مليون دولار.
Cathedrals of Culture عام 2014
فيلمه العاشر والأخير، وهو وثائقي وشارك روبرت ريدفورد إخراجه مع 5 آخرين، كل منهم يتخيل إجابة لسؤال "إذا كان بإمكان المباني التحدث، فماذا ستقول عنا؟"