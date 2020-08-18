10 أفلام أخرجها الممثل روبرت ريدفورد

ممثل وسيم شارك في عدد كبير من الأفلام وصل عددها الـ48، وتألق في الكثير منها، ولكن إسهامات روبرت ريد فورد، خلف الكاميرا لا تقل عن وقوفه أمامها، فأخرج صانع السينما المتميز 10 أفلام، وفي يوم ميلاده نرصدها في التقرير التالي.

Ordinary People عام 1980

أول فيلم أخرجه روبرت ريدفورد، كان من بطولة دونالد ساذرلاند، ماري تايلر مور، جود هيرش، ومأخوذا من رواية لـ جوديث جيست، وكتب السيناريو ألفين سارجنت.

ترشح Ordinary People لـ 6 جوائز أوسكار، حصد منها 4، بينها أفضل مخرج لروبرت ريدفورد، كما ترشح الفيلم لـ 8 جوائز جولدن جلوب، وحصد منها 5، بالإضافة لترشيحين لبافتا.. بحسب موقع IMDB.

كانت تكلفة الفيلم 6 ملايين دولار، وتخطت أرباحه الـ 54 مليون دولار، ويحكي عن وفاة الابن الأكبر لعائلة ثرية أدت إلى توتر عميق في العلاقات بين الأم، والأب، والابن الأصغر.

The Milagro Beanfield War عام 1988

من بطولة روبين بليدز، ريتشارد برادفورد، سونيا براجا، وحصد الفيلم جائزة أوسكار واحدة في فئة أفضل أغنية.. وكانت تكلفة إنتاجه 22 مليون دولار.

A River Runs Through It عام 1992

من بطولة كريج شيفر، براد بيت وتوم سكيريت، وترشح الفيلم لـ 3 جوائز أوسكار، حصد واحدة في فئة أفضل تصوير.. وترشح روبرت ريد فورد عام 1993، لجائزة جولدن جلوب عن إخراجه الفيلم.

Quiz Show عام 1994

كتب السيناريو له بول أتاناسيو، ومأخوذ من كتاب لـ ريتشارد جودوين، وبطولة رالف فينيس، جون تورتورو وروب مورو.

وترشح Quiz Show لأربع جوائز أوسكار، في فئات، أفضل سيناريو مقتبس، أفضل مخرج، أفضل فيلم وأفضل ممثل مساعد.

The Horse Whisperer عام 1998

بجانب إخراجه للفيلم شارك روبرت ريدفورد في بطولته مع كريستين سكوت توماس، سام نيل.. وتخطت أرباح الفيلم الـ 186 مليون دولار.

The Legend of Bagger Vance عام 2000

مقتبس من رواية لـ ستيفن بريسفيلد، وكتب السيناريو، جيريمي ليفين، ومن بطولة النجوم ويل سميث ومات ديمون، تشارلز ثيرون.. وكانت تكلفة إنتاج الفيلم 80 مليون دولار.

Lions for Lambs عام 2007

بجانب إخراجه الفيلم شارك روبرت ريدفورد بطولته مع توم كروز وميريل ستريب، وكانت أرباح الفيلم 64 مليون دولار.

The Conspirator عام 2010

من بطولة روبن رايت، وجيمس ماكافوي، وتوم ويلكينسون، وكانت تكلفة إنتاجه 25 مليون دولار.

The Company You Keep عام 2012

بجانب إخراجه للفيلم، شارك روبرت ريدفورد، في بطولته مع بريت مارلينج، ستانلي توتشي، وكتب سيناريو الفيلم ليم دوبس، والمأخوذ عن رواية لـ نيل جوردن.. وحقق الفيلم 20 مليون دولار.

Cathedrals of Culture عام 2014

فيلمه العاشر والأخير، وهو وثائقي وشارك روبرت ريدفورد إخراجه مع 5 آخرين، كل منهم يتخيل إجابة لسؤال "إذا كان بإمكان المباني التحدث، فماذا ستقول عنا؟"