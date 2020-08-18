إزالة 25 ألف حالة تعد على أراضي الدولة بالشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية عن إزالة 25 ألف و 619 حالة تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بمساحة 50 مليون و388 ألف و987 متر مباني و5 آلاف و344 فدان تعدي على الأراضي الزراعية بنطاق المحافظة.

وأشار إلى أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية نفذت قرارات الإزالة للتعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك في إطار حرص الحكومة على استعادة حق الشعب وفرض هيبة الدولة وتنفيذ القانون على المخالفين.

وأوضح المحافظ أن عدد الحالات التي أزيلت من تعديات على أراضي أملاك الدولة خلال الفترة من 17 مايو 2017 حتى 30 يوليو 2020 وصلت 3910 حالة تعدي بمساحة 1392350 متر مباني و4399 فدان أرض زراعية، كما استردت الأجهزة التنفيذية 21709 حالة تعدي على أملاك الدولة وسلمتها لجهات الولايات، وذلك بمساحة تقدر بـ48996637 متر مباني و945 فدان أرض زراعية.

وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية والأمنية ستنفذ القانون على جميع المتعدين على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية وسيجري تطبيق القانون بكل حزم، لحين استرداد جميع أملاك الدولة بنطاق المحافظة.

وأضاف: تستمر الأجهزة التنفيذية والأمنية بشن حملاتها اليومية، لإزالة كافة أشكال التعديات المخالفة على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وتطبيق القانون على المخالفين.