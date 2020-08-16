محافظ الشرقية يأمر برصف ورفع كفاءة الشوارع الداخلية المؤدية للمديريات

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، المهندس أحمد فوزي مدير مديرية الطرق بسرعة الإنتهاء من أعمال رصف ورفع كفاءة الشوارع الداخلية المؤدية للمديريات الخدمية، والكائنة خلف ديوان عام المحافظة بمدينة الزقازيق.

يأتي ذلك بعد ما شهدته تلك المنطقة من أعمال إصلاح وإنشاء جديد، ترتب عليها سوء حالة الطرق الداخلية المؤدية للمديريات.

وشدد المحافظ على سرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال الرصف بالمنطقة، تيسيراً على العاملين بالمديريات الخدمية ولتهيئة الطريق أمامهم للوصول إلى مقار عملهم.

ووجه محافظ الشرقية مدير مديرية الطرق بسرعة الانتهاء من أعمال الرصف الجارية بالطرق الداخلية بمدينة الزقازيق، لتيسير الحركة المرورية، ولتقليل الوقت والجهد في التنقل داخل المدينة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.