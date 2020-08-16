محافظ الشرقية يأمر بإيقاف بناء مخالف على الأرض الزراعية بالزقازيق

أمر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رئيس مركز ومدينة الزقازيق بايقاف إستكمال أعمال بناء وإنشاء سملات لمبنى مقام بالمخالفه على الأرض الزراعيه بطريق العشه بمدينه الزقازيق وتحرير محضر بالمخالفة واتخاذ كافة الاجراءات القانونيه حيال المخالف.

جاء ذلك خلال جولته بمدينة الزقازيق لمتابعه أعمال النظافه والتجميل والوقوف علي نسب تنفيذ مشروع الغاز الطبيعي بالمدينة.

وكان محافظ الشرقية قد أصدر تعليمات مشدده لرؤساء المراكز والمدن والاحياء بتشكيل لجان متابعه للمرور علي الأراضي الزراعيه وعدم السماح بالتعدي عليها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.