وزير التعليم العالي يعلق على اللقاح الروسي: "مر بتجارب متسارعة"

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، إن كلما حدث التراخي وحركة المواطنين والسفر على مستوى العالم سوف يؤدي مرة أخرى إلى ظهور الموجة الثانية لفيروس كورونا، والحل في عدم انتظار ظهور لقاح أو أدوية في وقت قريب، ولكن الحل في الالتزام بالإجراءات الاحترازية "لازم نتعامل مع المحيطين بأنهم ينقلوا العدوى".

وعلق "عبد الغفار"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، عن اللقاح الروسي، قائلا "إنتاج أي مصل لابد أن يمر بمراحل قد تصل لسنوات طويلة، ولكن في ظل جائحة كورونا يحدث تسارع في التجارب، واللي كان بياخد بمتوسط من 3 - 5 سنوات بياخد دلوقتي من 3 لـ 6 أشهر".

وتابع: "هيظل التحدي الأكبر إن اللقاح اللي جاب نتيجة، النتيجة وهي الأجسام المناعية ضد الفيروس هتستمر أد إيه في جسم الإنسان؟ ده منقدرش نتسارع فيه، لأن لازم تكون الاختبارات على مدار لشهور طويلة حتى نطمئن أن الأجسام المناعية المضادة للفيروس في العدد الكافي".

وواصل: "أي لقاح في الدنيا يجري اختباره معمليا عن طريق حيوانات التجارب أو إنسانيا للأضرار الجانبية، ومما لا شك فيه أن اللقاحات المشهورة مثل اللقاح الروسي أو لقاح أكسفورد مرت بتجارب متسارعة جدا لكن سيظل الإنتاج لكي يكفي كما كبيرا من الناس سيكون تحدياً كبيرًا وأيضا التحدي التاني فاعليته على مدار الزمن".