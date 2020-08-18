محافظ قنا يكرم "فتحية" أول "جزارة" في المحافظة

كرّم اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اليوم الثلاثاء، فتحية بسيوني أحمد، البالغة من العمر، 26 عامًا، والمقيمة بقرية المحروسة مركز قنا والتي ساعدت والدها في محل الجزارة الخاص به منذ أن كانت في الحادية عشر من عمرها.

توفي والد "فتحية"، فقررت الأخيرة عدم غلق المحل والاستمرار في مهنة والدها، لتكون أول جزارة في محافظة قنا، متحدية العادات والتقاليد.

ومنح محافظ قنا شهادة تقدير ومكافأة مالية لـ"فتحية" تقديرا لجهودها، مؤكدا أنها نموذج مشرف لسيدات قنا إذ تحدت العادات والتقاليد لتعمل في مهنة والدها وتساعد أشقاءها في مهنة الجزارة، التي جرت العادة أن يعمل بها الرجال فقط.