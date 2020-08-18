6 ملايين جنيه لتوصيل الغاز الطبيعي والمياه إلى منازل العريش

أعلن العميد أسامة الغندور، سكرتير عام محافظة شمال سيناء، ورئيس مجلس إدارة صندوق الغاز والمياه بديوان عام المحافظة، تمويل توصيل الغاز الطبيعي والمياه إلى منازل المواطنين بأكثر من 6 ملايين جنيه، وذلك عن طريق الصندوق.

وأضاف "الغندور"، خلال اجتماع مجلس إدارة الصندوق، والذي عُقد برئاسته، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة، أنه تم التنسيق مع شركة سيناء للغاز بمدينة العريش والتابعة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، لتوصيل الغاز الطبيعي إلى منازل المواطنين بمدينة العريش، حيث استفاد من الصندوق 3157 مواطنًا بتمويل قدره 5 ملايين و840 ألفا و450 جنيهًا، مشيرًا إلى أنه يتم الصرف لكل مستفيد من الصندوق لتوصيل الغاز نظير دفع مقدم بمبلغ 275 جنيهًا، ويقوم الصندوق بتمويل قيمته 1950 جنيهًا لكل فرد يُسدد على أقساط شهرية بقيمة 130جنيهًا لمدة 15 شهرًا، يتم خصمها من راتب الموظف أو من الضامن بالنسبة لغير الموظفين.

وأشار "الغندور" إلى أن المستندات المطلوبة لتوصيل الخدمة هي إيصال كهرباء أو تليفون، وصورة بطاقة المتعاقد، وصورة بطاقة الضامن لغير الموظف، وعقد الإيجار أو الملكية للوحدة، وملف ورقي، ومقدم لكل وحدة 275 جنيهًا، وإقرار التعهد بالخصم وصورة من الإقرار، ورقم الغاز المدون على باب الوحدة أو رقم الوصلة الفرعية المدونة على الحائط "الشاكوش".