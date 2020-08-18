كل ما تريد معرفته عن الجامعات الأهلية: أماكنها وطرق التقديم والمصروفات

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأسبوع الماضي، إصدار الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارات جمهورية بإنشاء 4 جامعات أهلية على أرض مصر.

وقال مدبولي إن السيسي قرر إنشاء جامعة الملك سلمان الدولية، ويكون لها ثلاثة مقرات في مدن الطور، شرم الشيخ، رأس سدر، في محافظة جنوب سيناء، وكذلك جامعة العلمين الدولية، ويكون مقرها في مدينة العلمين الجديدة، في محافظة مطروح، وقرر إنشاء جامعة الجلالة، ويكون مقرها هضبة الجلالة في محافظة السويس، وجامعة المنصورة الجديدة، ويكون مقرها مدينة المنصورة الجديدة، في محافظة الدقهلية. وإليك كل ما تريد معرفته عن هذه الجامعات.

• التعريف:

- جامعات غير هادفة للربح.

- تدار بواسطة مجلس أمناء.

- ما يتم دفعه كمصروفات لها لا يتم توزيعه لأصحاب الجامعة بل ضخه في العملية التعليمية.

- تعمل بشراكة مع جامعات دولية.

- تبدأ 3 منها وهي الملك سلمان والعلمين والجلالة في العام الدراسي المقبل بعدد من البرامج التعليمية وليس كل البرامج.

• أسماؤها:

- جامعة الملك سلمان ولها 3 مقرات في محافظة جنوب سيناء.

- جامعة العلمين الدولية ومقرها محافظة مطروح.

- جامعة الجلالة ومقرها هضبة الجلالة في محافظة السويس.

- جامعة المنصورة الجديدة في محافظة الدقهلية (لن تعمل العام المقبل).

• برامج الدراسة:

- تقدم جامعة الملك سلمان الدولية 54 برنامجا تعليميا.

- تقدم جامعة الجلالة 66 برنامجا.

- تقدم جامعة العلمين 43 برنامجا.

- تقدم جامعة المنصورة 28 برنامجا.

• جامعة الملك سلمان: 15 كلية

- السياحة والضيافة

- الألسن واللغات التطبيقية

- العمارة

- الفنون والتصميم

- الطب البيطري

- الزراعات الصحراوية

- العلوم الإدارية

- علوم المجتمع

- الهندسة

- الطب - العلوم - الصناعات التكنولوجية

- علوم وهندسة الحاسبات

- الصيدلة

- التمريض

• جامعة الجلالة: 15 كلية

- العلوم الاجتماعية والإنسانية

- الفنون- العلوم الإدارية- الطب

- العلوم الأساسية

- الهندسة- العمارة

- الإنتاج الإعلامي

- علوم التمريض

- العلاج الطبيعي

- العلوم الصحية التطبيقية

- طب الأسنان- علوم وهندسة الحاسبات

- الغذاء والصناعات الغذائية

- العلوم الصيدلية

• جامعة العلمين: 11 كلية

- إدارة الأعمال

- الدراسات القانونية الدولية

- السياحة والضيافة- الفنون والتصميم

- الهندسة

- الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات

- العلوم

- الطب البشري

- طب الفم والأسنان

- الصيدلة

- الدراسات العليا

• جامعة المنصورة الجديدة: 9 كليات

- إدارة الأعمال

- المعاملات القانونية الدولية

- علوم وهندسة المنسوجات

- الهندسة - الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات

- الطب البشري

- طب الفم والأسنان

- الصيدلة

- العلوم

• المصروفات

- أقل من مصروفات الجامعات الخاصة بنسبة لا تقل عن 25%.

• طرق التقديم والالتحاق:

- من خلال موقع رسمي ستطلقه وزارة التعليم العالي خلال أيام

- لا تخضع للتوزيع الجغرافي- يخضع الطلاب لاختبارات قدرات للقبول بالجامعة

* التنسيق:

- الطب: 90%

- أسنان وصيدلة وعلاج طبيعي: 85%

- الهندسة والطب البيطري: 75%

- الإعلام وإدارة الأعمال والاقتصاد والترجمة: 55%