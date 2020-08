عرض Everybody Knows لخافيير بارديم وبينيلوبي كروز على نتفلكس

تعرض منصة نتفلكس الشهر الجاري، عددا من الأفلام لمجموعة من كبار النجوم، بينها فيلم "Everybody Knows"، والمقرر عرضه يوم 30 أغسطس.

الفيلم من بطولة الممثل الإسباني خافيير بارديم، والممثلة بينيلوبي كروز، ومن تأليف وإخراج Asghar Farhadi.

يحكي الفيلم عن "لورا"، وهي امرأة إسبانية تعيش في بوينس آيرس، وتذهب إلى مسقط رأسها في مدريد مع طفليها لحضور حفل زفاف أختها. وتقابل في الرحلة أحداثا غير متوقعة تزعجها.

تم طرح الفيلم لأول مرة في 8 فبراير 2018، وتم ترشيحه لجائزة السعفة الذهبية من مهرجان كان السينمائي.

تكلفة إنتاج الفيلم 10 ملايين يورو، ومدته ساعتين و13 دقيقة، وتقييمه على موقع السينما IMDB، 6.9 من 10.

يذكر أنَّ منصة نتفلكس، بدأت عرض مجموعة من الأفلام، بداية من الشهر الجاري من ضمنها، The Perfect Storm من بطولة جورج كلوني، مارك والبيرج، جون سي رايلي، ومن إخراج Wolfgang Petersen.

وفيلم Vanilla Sky، وهو من بطولة توم كروز، بينيلوب كروز، وكاميرون دياز، وإخراج كاميرون كرو.

والفيلم الوثائقي I Am Ali، ومدته ساعة و51 دقيقة، إنتاج 2014، إخراج وتأليف Clare Lewins.

وفيلم "Blow" بطولة جوني ديب، بينلوبي كروز، فرانكا بوتينتي، ومأخوذ من كتاب لـ بروس بورتر، وكتب السيناريو كل من David McKenna، وNick Cassavetes.

وفيلم You have got mail، وهو من بطولة النجم توم هانكس وميج رايان، وإخراج، نورا إيفرونا، وجرى إنتاجه عام 1998، ولاقى نجاحا كبيرا وقتها، وحقق أرباحا تخطت الـ 250 مليون دولار.