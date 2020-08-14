اليوم.. أول عرض لأحدث فيلم لجيمي فوكس على نتفلكس

تعرض منصة نتفلكس، اليوم، فيلم Project Power، وهو أحدث أعمال الممثل جيمي فوكس.

Project Power تصنيفه خيال علمي أكشن وجريمة بحسب موقع IMDB ومدته ساعة و51 دقيقة، وجرى تصويره في ولاية ليوزيانا بأمريكا.

الفيلم من إخراج كل من هنري جوست وأرييل شولمان، وتأليف ماتسون توملين، ويضم أيضًا الممثلين رودريجو سانتورو، وإيمي لانديكر، ويشاركه في البطولة جوزف جوردون- لوفيت.

وبطل الفيلم جيمي فوكس ولد 13 ديسمبر 1967، في ولاية تكساس بأمريكا، وشارك في أكثر من 60 عملاً فنيًا، أولها عام 1992 من خلال مشاركته في فيلم Toys، أما آخر أفلامه فكان Just Mercy عام 2019، وحصد جائزة أوسكار مرة واحدة عن دوره في فيلم "راي".

وأعلن منذ ما يقرب من شهر خضوعه لنظام رياضي مرهق من أجل الوصول لشكل الجسد المناسب لأسطورة الملاكمة مايك تايسون، إذ يجسد "فوكس" فيلمًا يحكي سيرته الذاتية، وقال فوكس لجمهوره: "ستعتقدون أنني مايك تايسون".

أما الممثل جوزف جوردون - لوفيت، الذي يشارك بطولة Project Power، فشارك في أكثر من 79 عملًا، وترشح لجائزتي جولدن جلوب، عن فيلمي (500) Days of Summer، و50/50.