فتح باب التقديم للجامعات الأهلية 20 أغسطس الجاري

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فتح باب القبول والتقدم للجامعات الأهلية الثلاث الملك سلمان والجلالة والعلمين، بدءا من 20 أغسطس الجاري، على أن يتم الإعلان عن كل البرامج وشروط التقدم والحد الأدنى لمجموع كل طالب في مجال من مجالات الدراسة.

وأعلن الدكتورمصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأسبوع الماضي، إصدار الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارات جمهورية بإنشاء 4 جامعات أهلية على أرض مصر، وهما "الملك سلمان والجلالة والعلمين والمنصورة ".

وتستعرض "الوطن"، في السطور التالية أبرز الملعومات عن جامعة الملك سلمان:

- جامعة الملك سلمان ولها 3 مقار في محافظة جنوب سيناء "الطور وشرم الشيخ ورأس سدر".