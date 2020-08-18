"دينية النواب" تعترض على عدم حضور الوزراء المختصين بشأن صلاة الجمعة

اعترضت اللجنة الدينية برئاسة الدكتور أسامة العبد على عدم حضور الوزراء المعنين وبالأخص وزير الأوقاف، وتساءل العبد كيف لايحضر الوزير المختص بأمر هام مثل صلاة الجمعة والتي تهم الشارع المصري، "الأمر متعلق بوزير الأوقاف ومش عاوزين نبرر موضوع صلاة الجمعة بالسياحة وأشياء غيرها، خاصة أن أعداد الإصابة تقل".

وأضاف العبد خاصة أن الإدارة المحلية تقول إنها ليس عندها مانع من إقامة صلاة الجمعة، وأيضا الصحة، "أنقل غضبي وغضب اللجنة لعدم حضور الوزير المختص".