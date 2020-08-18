صور.. تعرف على البرامج المقرر الدراسة بها في الجامعات الأهلية

قالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن الجامعات الأهلية الجديدة تهدف إلى المنافسة العالمية في مجال العلوم والتكنولوجيا وتنمية الثقافة والحفاظ على الهوية المصرية وتعزيز الروابط مع الدول العربية والإفريقية، من خلال تقديم تعليم عال يدعم الابتكار ويخلق جيلا قادرا على الريادة إقليميا وعالميا.

وقالت الوزارة، إن جامعة الملك سلمان تقع في محافظ جنوب سيناء وتضم 3 فروع بـ3 مدن، وتطرح الجامعة 54 برنامجا في المرحلة النهائية وتبدأ هذا العام بطرح 22 برنامجا.

- جامعة الجلالة، تقع على جبل الجلالة بمحافظة السويس وتطرح الجامعة 66 برنامجا في المرحلة النهائية وتبدأ هذا العام بـ34 برنامجا.

- جامعة العلمين، في مدينة العلمين الجديدة بمحافظة مطروح وتطرح 43 برنامجا و10 برامج في العام الحالي.

- جامعة المنصورة، تقع في مدينة المنصورة الجديدة، وتطرح 28 برنامجا وتبدأ الدراسة به العام القادم.

وأوضحت الوزارة البرامج المتاحة للدراسة العام الحالي: