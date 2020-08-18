"التعليم العالي": إتاحة مصروفات الجامعات الأهلية وقت فتح باب التقدم

كشف مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه سيتم إتاحة قيمة المصروفات الدراسية للكليات والبرامج الجديدة بالجامعات الأهلية "العلمين و الجلالة و الملك سلمان وفروعها الثلاثة، وقت فتح باب التقدم عبر الموقع الإلكتروني لكل جامعة.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن مصروفات الجامعات الأهلية أقل من مصروفات البرامج و الكليات المماثلة لها بالجامعات الخاصة بنسبة لا تقل عن ٢٥%، مؤكدا أن الجامعات الأهلية لا تهدف للربح.

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فتح باب القبول والتقدم للجامعات الأهلية الثلاث الملك سلمان والجلالة والعلمين، بدءا من 20 أغسطس الجاري، على أن يتم الإعلان عن كل البرامج وشروط التقدم والحد الأدنى لمجموع كل طالب في مجال من مجالات الدراسة.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأسبوع الماضي، إصدار الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارات جمهورية بإنشاء 4 جامعات أهلية على أرض مصر، وهما "الملك سلمان والجلالة والعلمين والمنصورة ".