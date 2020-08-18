"المخابز": الدولة تحملت مليار جنيه لاستمرار بيع الخبز للمواطن بـ5 قروش

قال عبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، إنه لم يجرى تحريك أسعار الخبز المدعم منذ 3 أعوام، ما أثر سلبًا على جودة الرغيف.

وأضاف غراب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج "اليوم"، عبر شاشة "DMC"، أن قرارات الأمس بدأ تنفيذها، وانتظمت كل المخابز في أداء عملها دون وجود ما يعكر الصفو.

وتابع، أن القرارات الجديدة تشمل تعديلات لأجور العمال ومستلزمات الإنتاج من الوقود والطاقة إلى آخره، لافتًا إلى أنه جرى تعويض الفجوة الموجودة حاليًا حرصًا على تقديم سعر العيش بخمس قروش للمواطن بسهولة ويسر، وهو ما كلف الدولة نحو مليار جنيه لتغطي بعض النفقات حرصًا على استمرار تقديم رغيف العيش بسعر 5 قروش.

وأردف: "لدينا 30 ألف مخبز يعمل فيهم 300 ألف عامل وننتج ما يتراوح بين 270 مليون رغيف و275 مليون رغيف يوميا".

وشدد، على أن المواطن لم يتأثر من قريب أو من بعيد في رغيف العيش، حيث أنه نفس الوزن ونفس المواصفات، كما أن الصرف سيكون منتظمًا.