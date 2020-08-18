وكيل التموين بالأقصر يتابع إنتاج الخبز بالمواصفات الجديدة

تابع الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، انتظام العمل داخل المخابز المختلفة، وذلك في ضوء قرار تخفيض وزن الخبز البلدي، حيث تبين وجود زيادة تنافسية بين المخابز المختلفة لإنتاج خبز مطابق للمواصفات والأوزان المقررة.

وأوضح وكيل تموين الأقصر، أن كافة قيادات الإدارات التموينية المختلفة بالمدن والقرى تابعوا عملية إنتاج رغيف الخبز، مشيرًا إلى أن القرار يأتي بعدما عقدت وزارة التموين والتجارة الداخلية عدة لقاءات واجتماعات مكثفة مع كافة شعب المخابز على مستوى الجمهورية، وذلك بناءً على مطالب عديدة وردت للوزارة من جانب الشعبة العامة للمخابز، ووفقًا لمطالب نادى بها كثيرون من أصحاب المخابز لإعادة النظر في تكلفة إنتاج الخبز، بسبب ارتفاع أسعار الغاز والسولار وأجور العمالة والمياه.

وتابع أن الوزارة وافقت على إعادة احتساب التكلفة الإنتاجية للجوال الواحد من الدقيق، لترتفع من 213 جنيهًا إلى 265 جنيهًا، مشيرًا إلى أن زيادة التكلفة تشمل احتساب هذه الزيادات والتي طرأت مؤخرًا، وتم التطبيق اعتبارًا من اليوم.