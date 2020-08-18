متحدث "الري": مفاوضات السد الإثيوبي تحتاج لنفس طويل

وصف المهندس محمد السباعي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، استكمال مفاوضات السد الإثيوبي، بأنها أمر مصيري تحتاج لنفس طويل، والدولة المصرية تسعى لتحقيق المصالح المشتركة، موضحًا أن اجتماع اليوم يأتي استكمالًا لسلسة من الاجتماعات، هدفه إجرائي لتلافي أي ملاحظات للعمل بصورة توافقية.

وأضاف "السباعي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، مع الإعلامي نشأت الديهي، أن الدولة المصرية تسعى عبر جولات ممتدة على مدار 9 سنوات، للتوصل إلى اتفاق عادل ومستدام يحقق مصالح جميع الأطراف، حيث استمرت اليوم، مفاوضات السد بمشاركة وزيري الخارجية والري، بهدف الوصول لاتفاق ملزم بخصوص ملء سد إثيوبيا.

بعد الإعلان عن استمرار مفاوضات السد.. الديهي: مصر لا تعمل في الظلام

وقال نشأت الديهي، إن مصر لا تعمل في الظلام، بل إن المفاوضات المتعلقة بملء السد الإثيوبي تجري في النور على مرأى ومسمع وسائل الإعلام بكل شفافية، حرصًا على المصالح المشتركة لدى حوض النيل، موضحًا أن مصر تريد الخير لكل شعوب الدول الإفريقية، وبالأخص دول حوض النيل.

وخاطب مقدم البرنامج، كل الدول التي تخرج عن جادة الصواب، قائلًا: "لا يمكن أن نتنازل بما يؤثر سلبًا على حياة ومستقبل المصريين في حصة مصر من مياه النيل".

أديس أبابا قلقة.. والديهي: مستقبل إثيوبيا ينتابه الغموض

وأوضح الديهي، أنه بعد صدور شائعات بخصوص خضوع وزير الدفاع الإثيوبي قيد الإقامة الجبرية، أصدر رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، قراراً بإعفائه من منصبه، كما أن التحالف بين جبهتي التغراي والأورومو لمناوئة آبي أحمد، يزيد من تعقيد الأزمة بالداخل الإثيوبي.

وأشار إلى أن الأيام المقبلة ستجيب عن أسئلة كثيرة بخصوص سبب إقالة وزير الدفاع الإثيوبي، مؤكدًا أن آبي أحمد يتخذ خطوات صعبة في حين جرى تأجيل الانتخابات، وأصبح مستقبل إثيوبيا ينتابه الغموض، معربًا عن تمني مصر الخير لإثيوبيا.