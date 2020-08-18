إحالة العاملين بمركزي شباب للتحقيق بسبب الغياب بالقليوبية

أحال الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، اليوم الثلاثاء، العاملين بمركزي شباب دملو وورورة، التابعين لإدارة بنها للتحقيق، لتغيبهم عن العمل.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والاهتمام بالمتابعة المستمرة والمفاجئة لمراكز الشباب، رافقه خلالها محمود شعبان معاون المدير العام لشؤون الرياضة.

وشملت المتابعة مركز شباب ميت الحوفيين التابع لإدارة شباب بنها، والذي وُجد مفتوحا وتغيب أحد العاملين، وجرى التوجيه بتكهين ترابيزة تنس الطاولة نظرًا لتهالكها، وعدم صلاحيتها للاستخدام، والتوجيه باستغلال المساحة غير المستغلة بالمركز، وطرحها للاستثمار، كما جرى التوجيه باستخدام الأدوات الموجودة بالمركز لجذب الأعضاء.

وفي مركز شباب دملو، تبين عدم تواجد العاملين بالفترة المسائية، ووجد المركز مفتوحا، ومركز شباب ورورة تبين فتح صالة الجيم وغلق المبنى الإداري وعدم تواجد العاملين.

وأمر الصبروط بإحالة العاملين المتغيبين للشؤون القانونية للتحقيق، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق الانضباط والالتزام داخل مراكز الشباب.