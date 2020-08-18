مصرع طفل وإصابة آخر صعقا بالكهرباء أثناء لهوهما بطائرة ورقية بالمنيا

لقي طفل مصرعه، وأصيب آخر، صعقًا بالكهرباء، أثناء محاولتهما العثور على طائرتهما الورقية، وتسلقهما أحد أعمدة كهرباء الضغط العالي بقرية عزبة عدلي التابعة لمركز ملوى جنوب محافظة المنيا.

وتلقي اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا إخطارًا من وحدة مباحث مركز شرطة ملوى، بمصرع "ك س"، 15 عامًا، وإصابة "ط خ"، 15 عامًا، صعقًا بالكهرباء، أثناء تسلقهما أحد أعمدة الضغط العالي لاستعادة الطائرة الورقية.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وتم الدفع بسيارة إسعاف، ونُقل المصاب والجثة لمستشفى ملوي العام، وبسؤال عم المتوفى أقر أن نجل شقيقه لقي مصرعه أثناء قيامه بمحاولة فك الطائرة الورقية الخاصة به من أسلاك الضغط العالي بالقرية.

وأفاد تقرير مفتش الصحة أن الوفاة بسبب صعق كهربائي، ولا توجد شبهة جنائية، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق والتصرف.