الإبراشي: محدودو الدخل تحملوا فاتورة الإصلاح الاقتصادي

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن فئة محدودي الدخل بالمجتمع المصري هي التي تحملت الفاتورة الكبيرة والباهظة في عملية الإصلاح الاقتصادي، لإيمانهم بأن ذلك سيجعل الدولة تقف على قدمها من جديد.

وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، الذي يُعرض على شاشة "التليفزيون المصري"، أنه يجب أن يتم حماية هذه الفئة التي تحتاج إلى حماية بشكل مستمر، وهو ما تقوم به الحكومة الآن.

وأكد الإعلامي أن جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، انعكست سلبًا على اقتصادات الدول في كافة انجاء العالم، بينما مصر لم تتأثر بشكل كبير كما حدث في دول كثيرة.