رئيس "المخابز": لم نزود سعر رغيف العيش والمواطن تضرر في 10 جرامات فقط

نفى عبدالله غراب رئيس شعبة المخابز، وجود أي علاقة للشعبة بتخفيض وزن رغيف الخبز من 110 جرامات، إلى 90 جرامًا.

وقال غراب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية: "صدى البلد"، إن آخر تكلفة لرغيف الخبز منذ 1 أغسطس 2018، مشيرًا إلى أن ارتفاع الأسعار في السولار والكهرباء وأجور العمال ولم يتم زيادة سعر الرغيف، لافتا إلى أنه من أجل الحفاظ على سعر الخبز بـ 5 قروش وبالمواصفات التي تريدها الدولة، طلبت الشعبة من وزارة التموين تعديل التكلفة.

وأشار إلى أن التموين وافقت تعديل التكلفة وغيرتها لنصف ما طلبته الشعبة قبلوا ذلك، مؤكدًا أن ذلك كلف الدولة دعم مليار جنيه: "صحيح المواطن تضرر لكنه تضرر في 10 جرامات والدولة دعمت بمليار جنيه للحفاظ على أن رغيف الخبز يفضل بـ5 قروش".

وأردف أن هناك 30 ألف مخبز على مستوى الجمهورية وهناك 8 جهات رقابية تعمل على متابعتها كما توجد إدارة في كل مركز ومديرية ومباحث التموين على مستوى المحافظة.

ولفت إلى أن هناك 3 أنواع من الخبز ستنخفض من 100 جرام إلى 90 جراما ونوع بنسبة 77% من الخبز في مصر ونوع واحد سينخفض من 110 جرامات لـ 90 جراما، مشيرًا أنه سيتم توحيد الأوزان.

وأضاف أن مصر تنتج 275 مليون رغيف عيش تدعمه الدولة يوميًا وتصل تكلفته 60 قرشا في حين يحصل عليه المواطن بـ 5 قروش في الوقت الذي وصل سعره في المخبز الحر والسياحي إلى جنيه وأكثر.

وأشار إلى أن المنظومة الحالية مستمرة منذ 2014 ولا يوجد أي شكوى من الخبز ولا توجد أي طوابير، موضحا ان أصحاب المخابز لم يحصلوا على حقهم كامل رغم دعم الحكومة للخبز بمليار جنيه حيث إن تكلفة الخبز المقيدة حاليا والتي يحاسب عليها أصحاب المخابز تم وضعها في مارس 2018 ومنذ ذلك التاريخ ارتفعت التكلفة .

بينما رد الإعلامي أحمد موسى عليه قائلًا إن الـ20 جراما التي تم تخفيضها في كل رغيف ستزيد من عدد الأرغفة التي يتناولها المواطن خاصة في القرى والصعيد، مشيرًا إلى أن المواطن في الصعيد يعتمد على الخبز في طعامه الأساسي ولا يعتمد على الأرز.