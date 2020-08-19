برلماني ينتقد قرار تخفيض وزن رغيف العيش: أصلا وزنه 75 جرام في القاهرة

انتقد النائب فتحي الشرقاوي عضو مجلس النواب، قرار تخفيض وزن رغيف الخبز، مشيرًا إلى أن الواقع يقول إن رغيف الخبز لم يزد وزنه عن 90 جراما أصلا، قائلا: "ادخل أي مخبز في مصر مفيش رغيف أزيد من 90 جرام".

وقال "الشرقاوي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية: "صدى البلد"، إن وزن رغيف الخبز قانونًا كان 110 جرام وأن الوزن الحقيقي كان 90 جرام مضيفًا :"ده واقع وده الواقع اللي في السوق والواقع في كل المخابز في مصران مفيش رغيف ازيد من 90 جرام" مشيرًا أن التموين لا يحرر محاضر اذا وجد وزن الرغيف 95 أو 90 جرام ويتغاضى عن ذلك مؤكدًا أن وزن الرغيف في القاهرة يصل أحيانًا لـ75 جرام.

وفي سياق متصل أكد عبدالله غراب رئيس شعبة المخابز على وجود مخالفات بالفعل في بعض المخابز ويتم تحرير محاضر لها وقضايا ويدفعوا غرامات مشيرًا أن الرقابة مستمرة على هذه المخابز رافضًا أطلاق صفة العموم على كل المخابز.

ووعد غراب المواطنين بالالتزام بوزن رغيف الخبز الذي حددته الحكومة وألا يقل وزن الرغيف عن 90 جراما.