وزير التموين يوضح لـ"الوطن" حقيقة تقليل وزن رغيف العيش: مجرد تقنين

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن رغيف الخبز لن يتم تقليل وزنه، موضحا أن وزن الرغيف بالأساس كان 100 جرام، مع 10 جرامات "سماحية"، في إشارة إلى أنه يسمح بتقليلها.

وأكد في تصريحات لـ"الوطن" أن الوزارة قننت وزن رغيف الخبز بـ90 جراما، أي أن ذلك هو الوزن الرسمي، مشيرا إلى أن أي تقليل في وزن الرغيف من أي مخبز يواجه بحسم وعقوبة.

وكانت وزارة التموين قد أصدَرت قرارا بتثبيت سعر رغيف الخبز للمواطن عند 5 قروش لمستحق الدعم مع تخفيض وزن رغيف الخبز من 110 جرامات ليصل إلى 90 جرامًا، أي بفارق 20 جراما للرغيف الواحد، كما سيتمّ زيادة عدد الأرغفة للجوال وزن 100 كيلوجرام ليصل لـ1450 رغيفًا.

وبشأن تحديد تكلفة إنتاج جوال الخبز المدعم إضافة إلى وزن الرغيف البلدي المدعم، حدد القرار الوزاري، سعر تكلفة إنتاج جوال الدقيق المدعم بـ265 جنيها للمخابز المستخدمة السولار في عملية الإنتاج، بينما تمّ تحديد التكلفة بنحو 283 جنيها للمخابز المستخدمة للغاز الطبيعي في عملية إنتاج الخبز المدعم.