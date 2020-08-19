انطلاق "BMW M4" كوبية الجديدة لأول مرة في 23 سبتمبر
كتب:
طلعت الصناديلي
09:15 ص | الأربعاء 19 أغسطس 2020
BMW M4
يتم إطلاق الجيل الجديد من طراز M3 للعلامة التجارية الألمانية الرائدة في صناعة السيارات الرياضية BMW، في 23 سبتمبر القادم، بشبكة سوداء في الهيكل، مع ألياف الكربون والعجلات السوداء.
وحسب ما ذكره Motor ، بدأت الشركة عرض السيارة الجديدة خلف الأبواب المغلقة في الظل المظلم Isle of Man Green، ويقول المصدر أيضًا أن سيارة BMW M4 كوبيه 2021 ستظهر لأول مرة في مدينة ساو باولو.
ومن مواصفات السيارة، تحتوي محركًا داخلي سداسي الأسطوانات، سعة 3.0 لتر (3000 سي سي) توربو مزدوج، ينتج 473 حصانًا (353 كيلووات) في الشكل القياسي، والسقف المصنوع من ألياف الكربون، ومصابيح الليزر الأمامية الاختيارية.