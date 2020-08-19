انطلاق "BMW M4" كوبية الجديدة لأول مرة في 23 سبتمبر

يتم إطلاق الجيل الجديد من طراز M3 للعلامة التجارية الألمانية الرائدة في صناعة السيارات الرياضية BMW، في 23 سبتمبر القادم، بشبكة سوداء في الهيكل، مع ألياف الكربون والعجلات السوداء.

وحسب ما ذكره Motor ، بدأت الشركة عرض السيارة الجديدة خلف الأبواب المغلقة في الظل المظلم Isle of Man Green، ويقول المصدر أيضًا أن سيارة BMW M4 كوبيه 2021 ستظهر لأول مرة في مدينة ساو باولو.

ومن مواصفات السيارة، تحتوي محركًا داخلي سداسي الأسطوانات، سعة 3.0 لتر (3000 سي سي) توربو مزدوج، ينتج 473 حصانًا (353 كيلووات) في الشكل القياسي، والسقف المصنوع من ألياف الكربون، ومصابيح الليزر الأمامية الاختيارية.