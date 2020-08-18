صحة الشرقية: إجراء فحص كورونا لـ827 مواطنا يستعدون للسفر للخارج

قال الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن المعمل الإقليمي المشترك بالزقازيق أجرى فحص الحمض النووي PCR لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" لعدد 827 مواطن من المسافرين للخارج من أبناء محافظة الشرقية حتى الآن، بعد اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء إجراء الفحوصات المعملية للمسافرين.

يأتي ذبك بناءا على تعليمات سلطات الطيران المدني والسلطات الصحية لبعض الدول التي تطلب إجراء بعض الاختبارات الصحية قبل الدخول لأراضيها، وتعاونا من وزارة الصحة والسكان فقد تقرر إجراء الاختبارات بالمعامل المركزية وفروعها، منها المعمل الإقليمي المشترك بالزقازيق.

وأوضح الدكتور هشام مسعود، أن مواعيد الحجز وسحب العينات تكون يومياً بدءاً من الساعة 9 صباحا، بما فيها العطلات الرسمية والراحات، ويقوم المواطن الراغب في الخدمة بالحجز من خلال الموقع الإلكتروني https://clab.mohp.gov.eg/ على الانترنت.

وعلى المواطن استيفاء الأوراق المطلوبة وهي، "صورة جواز السفر، صورة ضوئية من تذكرة السفر، صورة بطاقة الرقم القومي"، مع سداد الرسوم المالية، ويجري استلام النتيجة بعد 24 ساعة من سحب العينة.