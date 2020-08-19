"سعد" يتفقد مدارس أسيوط الجديدة ويبحث إمكانية تحويلها إلى "تجريبية"

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بعض المدارس الجديدة بمدينة أسيوط الجديدة وتوسعاتها؛ وذلك لبحث إمكانية استغلالها لتكون مدارس تجريبية لغات لحل مشكلة الإقبال المتزايد على المدارس التجريبية والرسمية بالمحافظة واستيعاب أكبر عدد ممكن من الأطفال المتقدمين، وذلك بناءً على تقرير اللجنة التي تم تشكيلها تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص وحل مشكلة الإقبال المتزايد على المدارس الخاصة والتجريبية بالمحافظة، وحرصًا على تحقيق أهداف التعليم الاستراتيجية وتحقيق رؤية مصر 2030 في مجال التعليم. رافقه خلال الجولة المهندس مصطفى عبدالفتاح مدير عام منطقة الأبنية التعليمية بأسيوط والمهندسة جيهان أحمد عمار رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة.

بدأ المحافظ جولته بمدينة الرحاب بتوسعات مدينة أسيوط الجديدة بتفقد 3 مدارس جديدة تم إنشاؤها بواسطة جهاز المدينة وفقًا لأحدث المعايير والمواصفات التعليمية الحديثة ولم يتم استغلالها بعد، وشاهد المحافظ إمكانات تلك المدارس من حجرات دراسية وملاعب ومعامل وقاعات حديثة ومبانٍ مكتملة المرافق.

ووجه محافظ أسيوط – خلال الجولة – مدير منطقة الأبنية التعليمية ورئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بأسيوط وبحث شروط وإجراءات تحويل تلك المدارس إلى تجريبية لاستيعاب أكبر عدد من الطلاب المتقدمين لمرحلة رياض الأطفال وتخفيف الضغط على مدينة أسيوط ومراكزها مع اتخاذ الإجراءات الكفيلة لتيسير الوصول إلى تلك المدارس وذلك من خلال توافق أولياء الأمور على آلية انتقال الأطفال من وإلى المدارس والالتزام بالدراسة وعدم التحويل من تلك المدارس حتى لا تكون معبراً للعودة لمدينة أسيوط مع عدم الالتزام بالموقع الجغرافي.

وأشاد المحافظ بجودة المدارس التي تمت زيارتها والتي تقع وسط المنطقة السكنية بمدينة الرحاب بتوسعات مدينة أسيوط الجديدة وتذخر بجميع الخدمات من عمارات سكنية وأندية رياضية ووسائل مواصلات ومكتملة المرافق وبها العديد من الحدائق والمتنزهات.

كان محافظ أسيوط قد أعلن عن موافقته على قرارات اللجنة المكلفة بفتح فصول جديدة ببعض المدارس التجريبية والخاصة وزيادة الكثافات في الفصول ببعض المدارس لاستيعاب أكبر عدد من الأطفال المتقدمين تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص وحرصًا على مستقبل أبنائنا الطلاب وحل مشكلة الإقبال المتزايد على المدارس الخاصة والتجريبية بالمحافظة، فضلًا عن طرح بعض المدارس الجاهزة بمدينة أسيوط الجديدة من خلال إدارة المدارس الرسمية لغات لتكون مدارس رسمية لغات مع اتخاذ كافة الإجراءات لتيسيير الوصول إلى تلك المدارس موجهًا قيادات مديرية التربية والتعليم بمتابعة تنفيذ قرارت اللجنة وتقديم أوجه المساندة والدعم وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة لذلك.