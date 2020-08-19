"بيزنس" استمارات القبول بالجامعات الخاصة: تتراوح بين 1000 و2200 جنيه

قبل بداية كل عام دراسي جديد، خاصة بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة، يسعى عدد كبير من أولياء الأمور لإلحاق أبنائهم بالجامعات الخاصة نظرًا لأن مجاميعهم في الثانوية لن تمكنهم من دخول الكليات التي يرغبون بها.

ويوجد في مصر ما يقرب من 30 جامعة خاصة ودولية بها أكثر من 162 كلية، إلى جانب أكثرمن 160 معهد خاص تقريبا.

ويلتحق بالجامعات الخاصة ما يقرب من 5% إلى 7%، من إجمالي عدد الناجحين من طلاب الثانوية العامة، بينما يتقدم لهذه الجامعات نسب أكبر مما مخصص لها من طاقة استيعابية.

وتبدأ رحلة الانضمام للجامعات الخاصة، بـ"استمارة" طلب الالتحاق " الأبليكيشن"، والتي تتراوح أسعارها بين 1000 إلى 2200 جنيه، نظير التقديم في كلية الواحدة، ولا ترد سواء التحق الطالب بالجامعة أو لم يلتحق.

وقال رئيس إحدى الجامعات الخاصة، في تصريحات لـ"الوطن"، إن ما يزيد عن 6000 طالب وطالبة تقدموا حتى الآن للالتحاق بإحدي الكليات منذ الإعلان عن فتح باب التقدم، موضحاً أن إجمالي عدد المقاعد المخصصة لهذه الكلية 400 مقعد فقط.

وتابع، أن قواعد الالتحاق والتصفية للمتقدمين للكليات، تخضع لمبدأ شرائح المجاميع النسبية واختيار أعلى 400 طالب من حيث المجموع.

وأكد مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات الخاصة، أن الرسوم المخصصة للتقدم والالتحاق شاملة عددا من البنود، أهمها الاختبارات الإلكترونية المؤهلة للقبول بالكليات لجميع الطلاب، فضلاً عن اختبارات القدرات في بعض الكليات، لافتاً إلى أن التقدم للجامعات يخضع لمبدأ العرض والطلب.

وقال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، في مداخلة هاتفية، يوم الاثنين الماضي، في برنامج مساء dmc، إن سعر استمارات القبول بالجامعات الخاصة، يخضع لتقييم الجامعات الخاصة، وليس مسؤولية الوزارة، مؤكدا أنه لا يوجد قانون يحكم هذا المسألة حتى الآن.

وتستعرض "الوطن"، بعضا من رسوم الجامعات الخاصة في مصر.

- جامعة النهضة: 600 جنيه طلب إلتحاق.. و600 جنيه رسوم امتحان تحديد مستوى.

- جامعة 6 أكتوبر: 1000 رسوم الملف و500 جنيه.. و 100 جنيه إضافة رغبة ثانية

-جامعة مصر: 2000 رسوم التقديم.. و100 جنيه للرغبة الثانية

-الجامعة البريطانية: 1000 جنيه للتقدم.. و500 جنيه للامتحان

-الجامعة الألمانية الدولية: 550 جنيها رسوم الابليكيشن

-الجامعة الألمانية بالقاهرة: 550 جنيها رسوم التقديم

-جامعة المستقبل: 1000 جنيه رسوم تقديم

-جامعة الأهرام الكندية: يسدد الطالب 1000 جنيه تكلفة ملف القيد والتسجيل.

- جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب: 1000 جنيه رسوم التقدم والتسجيل.