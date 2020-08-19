انطلاق المرحلة الأولى للتنسيق السبت

تنطلق السبت المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2020 بحد أدنى 400 درجة فأكثر للشعبة العلمية بنسبة 97.60% فأكثر وتستوعب 30855 ألف و855 طالبا، و387 درجة فأكثر لشعبة الرياضيات بنسبة 94.40% فأكثر وتستوعب 16665 ألف و665 طالبا و327.5 درجة فأكثر للأدبي بنسبة 79.90% فأكثر وتستوعب 102 ألف و165 طالبا ليصل إجمال طلاب هذه المرحلة إلى 149 ألف و685 طالبا.

وكشف مصدر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه سيتم فتح الموقع تجريبيا أمام طلاب المرحلة الأولى للتنسيق مساء الجمعة المقبل، على أن يبدأ العمل بدءا من صباح السبت المقبل، موضحا أن وزارة التعليم العالي قامت بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات بتشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة أعمال التسجيل للرغبات بمعامل الجامعات، ولن يتم استقبال أي طالب في المعامل لتسجيل الرغبات دون إرتداء كمامة.