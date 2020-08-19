التموين : حملات مكبرة على المخابز للتأكد من إنتاج الخبز بوزنه الجديد

واصلت مديريات التموين بالمحافظات متابعتها لتطبيق التكلفة الجديدة لمنظومة الخبز.

وأشار مديري المديريات أن المديرية والإدارات التابعة لها تقوم منذ بالمرور الميداني على أرض الواقع على معظم المخابز على مستوى الجمهورية وذلك لمتابعة سير العمل في المخابز وانتظام صرف الخبز للمواطنين بموجب البطاقات التموينية، والتأكد من التزام كل المخابز بالتعليمات الوزارية المنظمة للعمل والخاصة بالمواصفات والجودة والأوزان.

وأشار مديري المديريات أن المديرية والإدارات التابعة لها تقوم منذ الصباح الباكر بالمرور الميداني على أرض الواقع على معظم المخابز على مستوى الجمهورية، وذلك لمتابعة سير العمل في المخابز وانتظام صرف الخبز للمواطنين بموجب البطاقات التموينية والتأكد من التزام كل المخابز بالتعليمات الوزارية المنظمة للعمل والخاصة بالمواصفات والجودة والأوزان.

وكشف مديري المديريات عن القيام بحملات مكبرة على المخابز بالمحافظات للتأكد من انتظام إنتاج الخبز المدعم وطرحه للمواطنين بالسعر المقرر وهو 5 قروش وتذليل أي عقبات تواجه منظومة الإنتاج.

يذكر أن المخابز البلدية والتي يصل عددها إلى 30 ألف مخبز تنتج يوميا ما يقرب من 250 - 270 مليون رغيف في اليوم، مع المحافظة على مجموعة من الثوابت في منظومة الخبز ومن أهمها بقاء سعر رغيف الخبز للمواطن المصري وهي "5 قروش على بطاقة التموين"، وعدم المساس بسعره، وهو الأقل سعرًا على المستوى العالمي كما أنه من ضمن المخبوزات الأفضل من حيث القيمة الغذائية، مع استمرار تحمل الدولة ممثلة في وزارة التموين لفرق التكلفة الإنتاجية لرغيف الخبز الواحد والتي تصل لأكثر من 50 قرشا، وكذلك المحافظة على نفس الكميات المتوفرة للمواطن المصري يوميا.