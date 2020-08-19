حملات على المخابز البلدية بالإسكندرية لمتابعة تنفيذ المنظومة الجديدة

قاد المحاسب محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية فى الإسكندرية، حملة لمتابعة أعمال المخابز البلدية المدعمة، وذلك في اليوم الثاني لتطبيق منظومة الخبز الجديدة، والتي تهدف إلى تحسين جودة الرغيف دون المساس بحقوق المواطنين.

وشملت الجولات مخابز الدخيلة القبلية والدخيلة البحرية والدخيلة الجبل والهانوفيل والبيطاش وأبو يوسف، وكذلك مخابز إدارة العامرية، بمناطق الكابلات والسفن وعزبة الهجانة ومدينة العامرية، حيث تم التفتيش على وزن رغيف الخبز والتأكد من الالتزام بوزن 90 جرامًا للرغيف.

وقام المحاسب محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين، بتوعية أصحاب المخابز بتعديلات بنود المنظومة الجديدة، وشرح الجزاءات التى ستطبق على المخابز المخالفة.