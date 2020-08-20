حظك اليوم الخميس 20-8-2020 برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الثور عنيد ويكره التغيير المفاجئ، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

من اليوم عطارد في منزلك الخامس ويمنحك ذلك قدرة على الإقناع والإنجاز.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

القمر بمنزل الحب يمنحك وقتا رائعا للحب ويمدك بطاقة عاطفية تجعلك مهتما ومتفهما وتقدم ما بوسعك لإسعاد من تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان محمد ممدوح، ويوافق تاريخ ميلاده 9 مايو.