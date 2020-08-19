محمد الدابي: فوزي في "الشيوخ" يعكس ثقة أهالي البحر الأحمر في الشباب

أكد محمد سعيد الدابي الفائز في انتخابات مجلس الشيوخ عن الحزب الجمهوري بمحافظة بمحافظة البحر الأحمر، عن اعتزازه بمواطنى البحر الأحمر، والذين كانوا على قدر المسؤولية، واستجابوا لنداء الوطن وشاركوا في انتخابات مجلس الشيوخ لاستكمال مسيرة التنمية والبناء.

وقال "الدابي" أن نجاحه في انتخابات مجلس الشيوخ منذ الجولة الأولى بدون إعادة محققًا أكثر من نصف عدد الأصوات يدل على ثقة المواطنين في القيادات الشبابية، ويعكس وعيهم في المشاركة في الإدلاء بأصواتهم، واستعمال حقهم الدستوري في الذهاب إلى صناديق الاقتراع.

وأشاد "الدابى" بالسيدات اللاتي ضربن المثل الأعلى فى الوطنية، وسط التزام تام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

أكد الدابي أنه سيكرث وقته ومجهوده لخدمة جميع أهالي المحافظة بالكامل دون أي تفرقة، لافتًا إلى أنه نائب الجميع سواء من دعمه في الانتخابات أو من لم يدعمه.

وأسفرت الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ بالبحر الأحمر عن فوز المرشح محمد سعيد الدابي عن حزب الشعب الجمهوري بأكثر من نصف عدد الأصوات بـ 38819 صوتًا.