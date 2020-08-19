تغريم 181 سائقا لعدم الالتزام بارتداء الكمامة بالشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، استمرار أعمال لجان المتابعة الميدانية المنتشرة بمداخل ومواقف مدينة الزقازيق، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بمواقف سيارات الأجرة، والوقوف على مدى التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامة الواقية، لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأشار "غراب" إلى أن اليومين الماضيين ضُبط خلالهما 181 سيارة مخالفة ما بين ميكروباص أجرة ورحلات وتاكسي عداد وسرفيس بمدينة الزقازيق، وتغريم سائقيها لعدم التزامهم بإرتداء الكمامة الواقية.

وأكد المحافظ على مدير الإدارة العامة للمواقف بإلزام أصحاب السيارات بتعقيم سياراتهم، وعدم السماح بتسييرها إلا بعد التأكد من ارتداء السائق والركاب الكمامة الواقية، وذلك حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.