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إزالة 17حالة تعدٍ على حدائق وطوابق مخالفة بدون ترخيص ببنها

كتب:

حسن صالح
05:02 م | الأربعاء 19 أغسطس 2020
جانب من الحملة

جانب من الحملة

شهد عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، حملة لإزالة 17 تعديًا على حدائق عمارات غرب الاستاد، كما تابع إزالة أدوار خرسانية مخالفة بدون ترخيص ببرجين بشارع ترعة المصريين بمدينة بنها.

وأكد "الهجان" أنه يتابع يوميًا جهود إزالة التعديات على مخالفات البناء بكافة أشكالها، مشددًا على ضرورة استمرار الوحدات المحلية في سرعة الإزالة الفورية لأي مخالفة سواء على أملاك الدولة أو الأملاك الخاصة، وتحويلها للنيابة، لاتخاذ اللازم في هذا الشأن.

وأشاد المحافظ بدور رجال الشرطة والأجهزة الأمنية التى توفر الحماية الكاملة لحملات الإزالة التى يقوم بها الجهاز التنفيذى بالتنسيق مع مسئولي جهات الولاية.

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