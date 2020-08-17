محافظ القليوبية يتفقد مستشفى كفر شكر المركزي لمتابعة أعمال نزح المياه

أجرى عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، جولة تفقدية داخل مستشفى كفر شكر لمتابعة أعمال نزح المياه الجوفية في الموقع العام بالمستشفى.

وناقش المحافظ تجهيز المستشفى بـ230 سريرا و14 سرير عناية مركزة، كما تم تركيب جهاز الأشعة المقطعية وتجهيز معمل الكيمياء بالتحاليل الطبية وفتح العيادات الخارجية.

شدد المحافظ على مقاول الأعمال والشركة المنفذة بضرورة العمل على مدار 24 ساعة، وتكثيف العمالة وتسليم المستشفى في الموعد المحدد.

كما تفقد الهجان الحملة الميكانيكية بمجلس المدينة، للتأكد من الصيانة الدورية للسيارات والمعدات الموجودة بالحملة ومدى تنظيفها أولاً بأول، مشيرا إلى أن هذه الجولة تأتي للوقوف على مدى التزام جميع حركات سير السيارات، وفقا لأمر التشغيل ومدى الحفاظ على كفاءة السيارات والتزام السائقين.

كما تفقد تطوير المركز التكنولوجي بمجلس مدينة كفر شكر والتأكد من جاهزيته وتشغيله في أقرب وقت. وأيضا تفقد لجنة التصالح على المباني المخالفة لمتابعة مستجدات الأعمال ومناقشة المشكلات التي تعترض أعمال اللجان، والعمل على حلها.

كما وجه بسرعة إنهاء كافة الطلبات المقدمة من المواطنين طالما ثبتت جديتها وانطباق شروط التصالح عليها، مؤكداً ضرورة سرعة فحص ملفات التصالح للحالات الموجودة، وسرعة البت فيها للوصول إلى إتمام التعاقد في أقرب وقت، وذلك من خلال خطة عمل محددة ودقيقة.

رافق المحافظ بالجولة اللواء هشام رفعت رئيس مجلس مدينة كفر شكر والدكتور مدير المستشفى ومدير المشروعات بالشركة المنفذة للمشروع ومدير المشروع.