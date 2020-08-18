نائب محافظ القليوبية تتفقد مركز تطوير الأغذية في قها

تفقدت إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، اليوم الثلاثاء، مركز تطوير الأغذية بمدينة قها، التابع للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والذي يجري تطويره وتحديثه، بناء على تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ الإقليم.

وأوضحت "ريان"، أن مركز تطوير الأغذية مهمته تحليل جميع عينات الزيوت والمناقصات الخاصة بوزارة التموين، وبعد التطوير سيحلل جميع المواد الغذائية على مستوى الجمهورية.

كما تفقدت "ريان" قسم الشؤون الإدارية، ومعمل الكيمياء الحيوية، ومعمل الميكرو بيولوجي، ومعمل تحليل بقايا المبيدات الأغذية، بالإضافة إلى أنه يوجد بالمركز معمل تحليل الصفيح، ومعمل للمعادن وتحليل المياه، ومعمل تحليل الأحماض الدهنية في الزيوت.

وأكدت نائب المحافظ، أنه بعد التطوير سيجري تغيير اسم المركز من مركز تطوير الأغذية إلى مركز سلامة الغذاء، فضلا عن أنه سيجري الانتهاء من التطوير والتحديث خلال شهرين، بالإضافة إلى توريد بعض الأجهزة، وجاري توريد بعض الأجهزة على أعلى مستوى من الخارج.

كما تفقدت نائب المحافظ، مقلب القمامة بمدينة قها، للاطمئنان على سير العمل بالمحطة والتأكيد على الالتزام بنقل التراكمات منها أولًا بأول إلى مدفن أبي زعبل للتخلص الآمن منها.

وأوضحت "ريان"، أن هذه الجولة تأتي ضمن المرور الميداني الذي تجريه المحطات الوسيطة، ومقالب القمامة على مستوى القليوبية، مشيرة إلى أنها شددت على أهميه سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين من تراكمات القمامة بالشوارع وسرعة إزالتها، فضلا عن أهمية إزالة كافة تراكمات القمامة بالمراكز والمدن والأحياء وتوفير بيئة نظيفة للمواطنين.

رافق نائب المحافظ، خلال الجولة، المهندسة أمل فوزي رئيس مدينة قها، والدكتور جمال الوكيل مدير مركز تطوير الأغذية.