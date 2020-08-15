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مصادر: انتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان الشاب المنتحر صاحب الملابس النسائية

كتب:

محمد سيف
11:54 م | السبت 15 أغسطس 2020
النيابة تباشر التحقيق

النيابة تباشر التحقيق

قالت مصادر قضائية، إن النيابة العامة قررت انتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان شاب انتحر من فندق بمصر القديمة بعدما حاولت الشرطة القبض عليه، حيث تبين أثناء فحص الجثمان من جانب الشرطة النسائية أن من يرتدي الملابس النسائية رجلا وليس سيدة.

كانت شرطة السياحة، تلقت بلاغا يفيد بوجود شاب بأحد الفنادق ينتحل صفة فتاة ويرتدي ملابس نسائية، كما يدعي أنه فتاة وليس شابا، وتبين أنه يلتقى بعملاء الفندق وآخرين من خارج الفندق جميعهم ليسوا مصريين، لممارسة الرذيلة مقابل 4 آلاف دولار لليلة.

وانتقلت قوة أمنية من شرطة السياحة للفندق للقبض على المتهم، وباشروا التحقيق معه داخل غرفته، وما أن بدأ التحقيق حتى قفز المتهم من الدور الثانى، وتم نقله للمستشفى، وتوفى متاثرا باصابته تلك.

واستدعت النيابة مسئولى الفندق لسؤالهم فى الواقعة، وعقب ورود تحريات الأمن والانتهاء من تفريغ الكاميرات وسماع الشهود، تبين عدم وجود شبهة جنائية وان الشاب انتحر هربا من ملحقات الشرطة

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