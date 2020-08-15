مصادر: انتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان الشاب المنتحر صاحب الملابس النسائية
كتب:
محمد سيف
11:54 م | السبت 15 أغسطس 2020
النيابة تباشر التحقيق
قالت مصادر قضائية، إن النيابة العامة قررت انتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان شاب انتحر من فندق بمصر القديمة بعدما حاولت الشرطة القبض عليه، حيث تبين أثناء فحص الجثمان من جانب الشرطة النسائية أن من يرتدي الملابس النسائية رجلا وليس سيدة.
كانت شرطة السياحة، تلقت بلاغا يفيد بوجود شاب بأحد الفنادق ينتحل صفة فتاة ويرتدي ملابس نسائية، كما يدعي أنه فتاة وليس شابا، وتبين أنه يلتقى بعملاء الفندق وآخرين من خارج الفندق جميعهم ليسوا مصريين، لممارسة الرذيلة مقابل 4 آلاف دولار لليلة.
وانتقلت قوة أمنية من شرطة السياحة للفندق للقبض على المتهم، وباشروا التحقيق معه داخل غرفته، وما أن بدأ التحقيق حتى قفز المتهم من الدور الثانى، وتم نقله للمستشفى، وتوفى متاثرا باصابته تلك.
واستدعت النيابة مسئولى الفندق لسؤالهم فى الواقعة، وعقب ورود تحريات الأمن والانتهاء من تفريغ الكاميرات وسماع الشهود، تبين عدم وجود شبهة جنائية وان الشاب انتحر هربا من ملحقات الشرطة