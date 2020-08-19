انهيار جزء من سور سطح عمارة برأس غارب يثير الفزع وتشكيل لجنة للدراسة

تسبب انهيار جزء من سور سطح عمارة بمنطقة عمارات محمود رضا بمدينة رأس غارب في إثارة فزع بعض أهالي المنطقة السكنية، فيما لم تقع أي إصابات نتيجة لذلك.

وشكى عدد من المواطنين بمنطقة عمارات محمود رضا جنوب مدينة رأس غارب من شروخ بسور أسطح بعض العمارات، ما أسفر عن تهدم لجزء من السور وسقوطه من الطابق الثالث، ولم يسفر الانهيار عن أي إصابات بفضل العناية الإلهية.

وقال محسن محمود أحد سكان منطقة محمود رضا، إن عددًا كبيرًا من العمارات البالغ عددهم 36 عمارة معرض أسوار أسطحها للهدم نتيجة لظهور شروخ في الأسوار، ما يعرض حياة المواطنين للخطر، مطالبًا المسؤولين بالتدخل.

من جانبه، قال اللواء ايهاب رأفت رئيس مدينة رأس غارب في تصريح لـ"الوطن"، أن الواقعة لا تتعدى سوى وجود شروخ بالسور، ولا يوجد تهدم، مؤكدًا تشكيل لجنة بالتنسيق مع مديرية الإسكان بالبحر الأحمر لدراسة جميع أسطح العمارات، وإعداد تقرير عن ذلك واتخاذ ما يلزم من إجراءات.