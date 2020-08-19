"المغازي": الدولة نجحت في إتمام انتخابات الشيوخ رغم الظروف الصعبة

قال الدكتور عبد الله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، إن الدولة نجحت في إتمام انتخابات مجلس الشيوخ، كما أنها مرت بسلام رغم الظروف الصعبة المصاحبة لذلك من فيروس كورونا ودرجات الحرارة المرتفعة، كما أن الانتخابات أجريت دون حصول الموظفين على إجازات.

وأضاف "المغازي" خلال لقاء ببرنامج "اليوم"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، أن مجلس النواب وظيفته الرقابة والتشريع كما أن الدوائر الانتخابية تكون صغيرة مقارنة بانتخابات الشيوخ، لافتًا إلى أن القوائم الانتخابية نجحت بالكامل وعددها 100 مقعد، و74 مقعد فردي تم حسمهم في الجولة الأولى، بينما يتبقى 26 مقعدا سيخوضون الجولة الثانية.

وأشار إلى أنه يتبقى قسم 100 مقعد معينين من قبل رئيس الجمهورية، منهم 10% للمرأة، لافتًا إلى أن مواصفات النائب المعين ألا تقل سنه عن 35 عامًا أن يكون حاصلاً عن مؤهل عالٍ، وصحيفته الجنائية محترمة، يضاف إلى ذلك ألا يكون خاض الانتخابات وسقط، والأفضل ألا يكونوا من أحزاب.