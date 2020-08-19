"فودة" يستعرض الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية بجنوب سيناء

ترأس اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، اجتماع المتابعة الأسبوعي، لاستعراض الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها على مستوى مدن المحافظة.

واستعرض المحافظ خلال الاجتماع موقف الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري، ووجه التخطيط العام بالتنسيق مع مجالس المدن بشأن توزيع اعتمادات الخطة للعام المالي المقبل، مع سرعة الطرح لمشروعات الخطة خلال شهر أغسطس الجاري، كل فيما يخصه.

وطالب المحافظ بإنشاء ساحه انتظار للسيارات بجوار كافتيريا الشاطئ العام بمدينة الطور، وتطوير الحمامات المواجهة لشاطئ القمر، وطريق حمام موسي، ووجه بسرعة الانتهاء من تلك الأعمال مع مراعاة كافة المواصفات والاشتراطات الفنية.

كما ناقش المحافظ، الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من تطوير ميناء الصيد البحري بمدينة الطور، والبدء في أعمال المرحلة الثانية، ووجه المحافظ بسرعه الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى، لافتًا إلى أنه جرى رصف رصيف الميناء بطول 270متر، بمسطح 10 آلاف متر مربع، وإنشاء مبني مكون من دورين لخدمة الصيادين، وغرفه كهرباء، وأمن واتصالات، وسنترال، ومنظومة حريق، وكاميرات، ومظلة وساحة انتظار.

وطالب المحافظ بضرورة استغلال 50 فدانًا خُصصت للزراعة بمدينة الطور، وأيضًا إقامة مزرعة على 30 فدانًا بمدينة نويبع.

كما استعراض المحافظ موقف حملات إزالة التعديات، وطالب بعرض تقرير مفصل، لإرساله لمجلس الوزراء.

كما تابع المحافظ موضوعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، ومنها تنفيذ الرافع وخط السحب الخاص بمحطة الصرف الصحي بطور سيناء، وموقف تنفيذ آبار محطة نبق، لتكون جاهزة للافتتاح، وتنفيذ خزانين للمياه بقريتي الجبيل والوادي، وخزانات تخزين وتغذية بمدن رأس سدر، وأبوزنيمة وأبورديس.

وتطرقت المناقشات إلى محور مياه الشرب والصرف الصحي، والموقف التنفيذي من اعادة صيانة خط المياه الذي تأثر بالسيول بمدينة أبوزنيمة، وأيضًا صيانة الطريق، وتجهيز نقاط صرف الأمطار وشبكة مياه الري للزراعات بشرم الشيخ.