محافظ جنوب سيناء يكرم أوائل الثانوية العامة والأزهرية

كرم اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، أوائل الثانوية العامة والثانوية والبلغ عددهم 30 طالبا وطالبة، وأوائل الثانوية الأزهرية والبلغ عددهم 11 طالب وطالبة.

جاء ذلك بحضور المهندسة إيناس سمير، نائب المحافظ، ومحمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم وعمر مصطفى يونس، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة جنوب سيناء الأزهرية ولفيف من أولياء الأمور.

وقال محافظ جنوب سيناء، إن أوائل الثانوية العامة والأزهرية هذا العام يختلفون عن الأعوام السابقة، كونهم تفوقوا في ظل ظروف صعبة يمر بها العالم بأسره وهي جائحة فيروس كورونا، وهذه الجائحة لم تكن شبحًا أو عائقًا أمام الطلاب لتحقيق مراكز متفوقة.

وأكد محافظ جنوب سيناء على دعم المحافظة الدائم والمستمر للطلاب الأوائل، من خلال توفير منح تعليمية بالجامعة الألمانية، والبريطانية، إضافة إلي منح كل طالب وطالبة شهادة تقدير، و مبلغ 1000 جنيه، كمساهمة من المحافظة لهم، لافتا إلى أن المحافظة مستعدة للوقوف بجانب الطلاب المتفوقين وغير قادرين على المصروفات الجامعية، بدعمهم بمبالغ مالية شهريًا حتى إنهاء الدراسة الجامعية.

وأشاد المحافظ بمستوى التعليم بالمحافظة، حيث حصلت جنوب سيناء على مراكز متقدمة في المسابقات التعليمة المختلفة على مستوى الجمهورية.

وقدم المحافظ التهنئة للطلاب المتفوقين والناجحين في مارثون الثانوية العامة، معلنًا سعيه لتوفير عدد من المنح الدراسية التي تقدمها المحافظة كل عام لأبنائها المتفوقين في الثانوية العامة بأقسامها الثلاثة.

كما قدم المحافظ الشكر لوكيل وزارة التربية والتعليم، وأجهزة الأمن من الجيش والشرطة لنجاحهم في تأمين الامتحانات وتنفيذ الاجراءات الاحترازية الخاصة بمجابهة فيروس كورونا.