مفوض محافظ جنوب سيناء للمشروعات يتابع أعمال التشطيب بمسجد الحق المبين

تفقد اللواء محمود عيسى، مفوض محافظ جنوب سيناء للمشروعات، والمهندس مدحت صلاح، مدير عام مديرية الإسكان بجنوب سيناء، اليوم الاثنين، شارع المنشية في مدينة الطور، لمتابعة أعمال التشطيبات النهائية الجارية بمسجد الحق المبين، المقرر افتتاحه نهاية الشهر الجاري، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وعدد من الوزراء.

وشدد مفوض محافظ جنوب سيناء للمشروعات، على سرعة الانتهاء من التشطيبات النهائية قبل يوم الجمعة الموافق 28 من الشهر الجاري، حيث سيقوم وزير الأوقاف بإلقاء خطبة الجمعة من المسجد يوم الافتتاح.

وقال المهندس مدحت صلاح مدير مديرية الإسكان، إنه جري العمل في اللمسات النهائية للمسجد، وسيكون جاهز للافتتاح قبل الموعد المقرر.

وأوضح مدير مديرية الإسكان، أن المسجد أقيم على مساحة ٢٠٠٠ متر مربع ويسع ٢٠٠٠ آلاف مصلي، وهو أحد أكبر مساجد طور سيناء، ويسع لنحو 5 آلاف مصلي، وجرى إقامة ٢ مئذنة بارتفاع ٥٠ متر، وعمل واجهات للمسجد، وعمل لاند سكيب خارجي حول المسجد.

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