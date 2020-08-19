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تقرأ غدا.. الجولة الأولى لـ "الشيوخ": حسم 174 مقعدا.. وإعادة على 26

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الوطن
07:32 م | الأربعاء 19 أغسطس 2020
تقرأ غدا.. الجولة الأولى لـ "الشيوخ": حسم 174 مقعدا.. وإعادة على 26

تقرأ في عدد "الوطن"، الصادر غدا الخميس، نتائج انتخابات مجلس الشيوخ التي أجريت في 14092 لجنة فرعية موزعة على 27 لجنة عامة.

وفي العناوين:

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