تقرأ غدا.. الجولة الأولى لـ "الشيوخ": حسم 174 مقعدا.. وإعادة على 26

تقرأ في عدد "الوطن"، الصادر غدا الخميس، نتائج انتخابات مجلس الشيوخ التي أجريت في 14092 لجنة فرعية موزعة على 27 لجنة عامة.

وفي العناوين:

محطات لشحن السيارات بالكهرباء في "القاهرة الكبرى والإسكندرية"

الحكومة: نسعى للوصول لـ"صفر كورونا".. ودليل إرشادي لسلامة الطلاب والمدارس

50% تراجعا في أسعار الأحذية.. و"الغرف": لتصريف المخزون

إغلاق 2700 سنتر دروس خصوصية والحكومة: لن نسمح بها

وفي الرياضة؛ الأهلي يستعد بـ"حقن" المصابين.. و"فتحي" أساسياً بسبب "بن شرقى" و"فايلر" يشيد بـ"أفشة".. ودروس للمهاجمين للتغلب على الفرص المهدرة