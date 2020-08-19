تقرأ غدا.. الجولة الأولى لـ "الشيوخ": حسم 174 مقعدا.. وإعادة على 26
كتب:
الوطن
07:32 م | الأربعاء 19 أغسطس 2020
تقرأ في عدد "الوطن"، الصادر غدا الخميس، نتائج انتخابات مجلس الشيوخ التي أجريت في 14092 لجنة فرعية موزعة على 27 لجنة عامة.
وفي العناوين:
محطات لشحن السيارات بالكهرباء في "القاهرة الكبرى والإسكندرية"
الحكومة: نسعى للوصول لـ"صفر كورونا".. ودليل إرشادي لسلامة الطلاب والمدارس
50% تراجعا في أسعار الأحذية.. و"الغرف": لتصريف المخزون
إغلاق 2700 سنتر دروس خصوصية والحكومة: لن نسمح بها
وفي الرياضة؛ الأهلي يستعد بـ"حقن" المصابين.. و"فتحي" أساسياً بسبب "بن شرقى" و"فايلر" يشيد بـ"أفشة".. ودروس للمهاجمين للتغلب على الفرص المهدرة